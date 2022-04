La tradició catòlica marca que per Setmana Santa, i, en especial, el Divendres Sant, no es pot menjar carn. I tot i que gairebé ningú segueix ja aquestes premisses religioses, el cert és que cada vegada hi ha més motius per reduir el consum carni, no només de manera puntual sinó durant tot l’any.

Cadascú que esculli la raó que més el motivi: per combatre el canvi climàtic, per salut, per frenar la proliferació de macrogranges que no tenen res a veure res amb la ramaderia tradicional... O, potser, una combinació de totes.

Sempre hi haurà qui s’agafarà a la premissa ‘aznariana’ de «qui és vostè per dir-me a mi que mengi carn o no». Davant això, només cal remetre’s de nou a una cosa tan poc sospitosa de tenir una agenda oculta com la piràmide de la dieta mediterrània. S’hi recomana consumir carn vermella dues vegades a la setmana, mentre que la carn processada es reserva a una cosa molt puntual. A més, reduir la quantitat setmanal de productes carnis –no renunciar-hi– pot ser bastant fàcil i saborós, si se sap com.

Aquestes són tres idees per substituir la carn de moltes receptes sense que això suposi cap penitència:

Hamburgueses vegetals casolanes

Cada vegada existeixen més opcions ‘industrials’ d’hamburgueses vegetarianes, però tenen diversos inconvenients: algunes són ultraprocessades i d’altres no tenen gust de res, o les dues coses alhora. Però hi ha una tercera opció que és més sana i molt més interessant culinàriament: elaborar-les un mateix a casa.

La xef Zaraida Fernández proposa una recepta senzilla al seu nou llibre, ‘Cocina vegana para ocasiones especiales’: l’hamburguesa de remolatxa i quinoa.

L’únic ingredient que pot cridar l’atenció dels no iniciats en aquest món és la proteïna de pèsol texturitzada.

Aquesta s’ha de barrejar en un bol amb la quinoa (prèviament cuinada), all, ceba, pebrot fumat i remolatxa cuita (amb l’aigua de cocció perquè la proteïna s’hidrati).Es deixa reposar 15 minuts i després es dona forma a la massa per fregir-la. I es completa l’entrepà al gust.

Receptes de tota la vida, transformades

Hi ha plats de la cuina tradicional que sempre s’han fet amb carn, però que accepten perfectament un farcit vegetal si es té certa imaginació i una ment oberta.

El restaurant vegetarià Teresa Carles –amb locals a Barcelona i Lleida, a més del seu germà Flax&Kale– compta amb dos bons exemples. En primer lloc, un caneló XXL que s’elabora amb gírgoles, bolets i una beixamel trufada. O una lasanya de cinc capes en què se succeeixen espinacs i pinyons, ceps, carbassa, formatge d’anacards i salsa de tomàquets frescos i secs.

La cosa bona d’aquestes receptes és que són perfectament assumibles per part d’una persona no acostumada a la cuina vegetariana, però que vol reduir el consum de carn. I aquesta transformació serveix també per a molts altres plats tradicionals.

Per exemple, les croquetes han de ser sempre de pollastre, rostit o pernil? No, també poden ser d’espinacs, formatge, bolets o –una cosa que s’ha vist molta aquesta temporada– de calçots amb romesco. Als llegums sempre s’hi ha d’afegir xoriço o costella? No, poden ser estofades amb tota mena de verdures. I així, es poden practicar petites variacions en receptes habituals per aconseguir plats igual de saborosos, però sense carn.

Pizzes gens avorrides

Durant molt temps, les opcions sense carn en una pizzeria eren bastant bàsiques: margarida, quatre formatges o una vegetal amb quatre verdures mal cuites. Però el ‘boom’ de la pizza artesanal que s’està vivint en ciutats com Barcelona està incrementant el nivell, plantejant receptes molt més elaborades.

A Frankie Gallo Cha Cha Cha en proposen una amb ‘parmigiana’ d’albergínia o una de pesto i tomàquets cherry confitats. A Parking Pizza una de ‘stracciatella’ de burrata, tomàquet i romaní, mentre a Traficantes de Harina han ideat una pizza amb mozzarella ‘fior di latte’, patata al forn, albergínies, bolets, bròcoli, carbassó i edamame.

Fins i tot en altres locals com Pizza d’Autore, que han renovat la tradició de les porcions al tall, s’atreveixen amb les pizzes fredes: d’amanida, albergínies i búfala, ‘funghi porcini’, trufa i olives, a més de múltiples opcions vegetarianes i veganes.

En qualsevol cas, això són només uns quants exemples que no sempre fa falta afegir pernil, bacó o salami a una pizza perquè aquesta compleixi la seva comesa: convertir-se en el millor sopar de la setmana.