Si t'agrada el pastís de llimona, aquesta és la teva recepta

Tens ganes de fer unes postres casolanes delicioses i senzilles? No necessitaràs gaire temps, sols uns quants ingredients i moltes ganes. A més, aquestes postres seran saludables perquè no els caldrà posar-los sucre. I si aquests no et semblen prou motius, a més, no necessitaràs ni forn ni batedora per a fer aquest meravellós pastís de llimona. A què esperes, doncs? Et deixem la recepta pas a pas!

Pastís de llimona casolà

Ingredients

Galetes per triturar

per triturar Mitja tassa d'oli de coco fos

fos Una tassa de llet desnatada

300 grams de formatge crema

La recepta per fer el millor pastís de llimona / stockking

Tres cullerades de gelatina sense sabor

Un quart de tassa del suc d'una llimona

Una cullerada de ratlladura de llimona

Una cullerada d'essència de vainilla (opcional)

(opcional) Edulcorant al gust: xarop d'atzavara o estèvia

Recepta

Cal triturar galetes fins que quedin com a sorra per anar formant la base. Aquesta barreja es col·loca al motlle i es fica a la nevera durant una hora.

D'altra banda, comencem a preparar el pastís. Pel que fa a la gelatina, se segueixen les indicacions del fabricant. Després, s'integra el formatge crema amb el suc de la llimona, la ratlladura, la llet, l'edulcorant triat i l'essència de vainilla. L'última cosa que s'hi afegeix és la gelatina ja freda. Quan ja estiguin tots els ingredients incorporats, es bolca tota la barreja sobre el motlle i es fica a la nevera durant cinc hores aproximadament.