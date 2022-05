Has tastat les anomenades doughnut delights? Són els dolços estrella de Lola’s Factory, elaborats a partir de la massa de dònut i farcits amb diversos ingredients: Nutella, Kinder Bueno, crema, cheese cake de gerds o de llimona. Es tracta d’una selecció de bombes irresistibles i per llepar-se’n els dits, juntament amb la resta de productes -la majoria d’importació anglesa- que trobaràs als establiments Lola’s Factory de Manresa, que no han parat de créixer des de la seva obertura el 2019.

Al capdavant del projecte hi trobem el lleidatà Eduard López, que després de viure molts anys a Londres es va inspirar amb la pastisseria Bread Ahead per obrir cafeteries a Catalunya. Té tres establiments al passeig de Manresa, un a Barcelona, i un projecte en camí: obrir una cafeteria al barri londinenc de Camden Town.

Cal Girona

Si t’agraden els croissants tradicionals, amb els de Cal Girona te’n lleparàs els dits. A l’establiment, ubicat al barri de la Parada de Manresa, hi trobaràs croissants de diferents mides i gustos, i tenen molta sortida els farcits de Nutella, de Ferrero, de Kinder, d’Oreo i crema catalana, entre d’altres. I com a particularitat, la versió de croissant XL, que pesa 1 kg i fa uns 70 cm de llarg. «És fet a mà a l’obrador i la massa es deixa fermentar unes 10-12 hores per després farcint-lo», explica un dels responsables de Cal Girona, Sergi Girona (@calgironamanresa). Juntament amb els seus germans, Daniel i Francisco, regenten aquest negoci familiar que va obrir a Manresa el 1992, de la mà dels seus pares. «Ells són el nostre referent, els que sempre han elaborat amb producte de qualitat i de manera artesanal».

A Cal Girona hi trobaràs productes artesans, gustosos i originals. La varietat de brioxeria és àmplia, amb tota mena de pastes, donuts i coques, com per exemple les que fan per Sant Joan, de pasta de full. I un tret diferencial són les caixes d’esmorzars a domicilis, amb varietat de dolços. A més, preparen càterings, festes i caixes d’aniversaris.

Forn de l'Arce

Resistir-se a una bona coca de forner costa, i si és del Forn de l’Arce, al carrer Carrió de Manresa, encara més. El secret el té molt ben guardat el forner, Ferran Arce, que revela algunes de les característiques de les seves coques: estan fetes amb fermentacions llargues d’entre 18 i 24 hores, amb massa mare natural i sense llevat. El resultat d’aquest procés artesà amb producte de qualitat és una coca més cruixent i amb autèntic sabor artesà.

La coca de forner és una de les especialitats del Forn de l’Arce, però no és l’única. La de briox també és un bon reclam per als clients. «Són molt esponjoses i d’aspecte tenen un color més fosc perquè també les faig amb fermentació llarga», explica Ferran Arce. A diferència de les de forner, les coques de brioix contenen greixos i sucres, i per tant necessiten llevat per fermentar. En pots trobar de xocolata, de xocolata amb taronja, de cabell d’àngel, de pinyons i per Sant Joan, que ja s’acosta, de crema cremada.

KKO Pastissers

A qui no li agrada assaborir una bona xocolata? Saps que és el tret característic de KKO Pastissers i que quan la tastes repeteixes segur? Són experts en cacau i és l’ingredient més valorat pels als clients d’aquesta pastisseria del barri de les Escodines de Manresa.

Regentat pel Toni i la Teresa, a l’establiment hi trobaràs pastissos de xocolata, galetes banyades amb xocolata o bombons, «tot elaborat amb la millor xocolata», assegura. Utilitza un cacau d’origen natural, respectuós amb el medi ambient i sostenible. Una matèria primera de qualitat i proximitat que sorprèn a tots els paladars, gràcies també a l’estil propi, la creativitat i l’autenticitat de l’equip de KKO Pastissers, que s’ha format al costat de professionals de renom i que continua experimentant i renovant-se constantment per estar al dia i «innovar elaborant les millores postres», assegura.

El Forn d'en Pep

Ets fan de la mousse? Al Forn d’en Pep, ubicat al Passeig Pere III de Manresa, hi trobaràs temptadores mousse, de totes mides i gustos. Fins i tot en venen en format individual, perquè puguis gaudir a qualsevol hora del dia d’un pastisset lleuger i suau. En trobaràs de llimona, maduixa, gerds, mango... tots boníssims i elaborats amb fruites naturals.

La mousse és una de les especialitats del Forn d’en Pep, on tenen un aparador amb gran varietat de pans i pastisseria, tot 100% artesà. «Treballem artesanalment i amb productes de qualitat i de proximitat, això fa que surtin uns pans i uns dolços molt bons», remarca el forner i pastisser Pep Baylina. La coca és un altre dels productes estrella del Forn d’en Pep, sobretot la de pinyons, la de crema cremada i la de xocolata. I ara que s’acosta l’estiu, has de tastar els gelats artesanals. N’hi ha de vainilla, xocolata, nata, llet merengada, menta, stracciatella, tiramisú... no sabràs quin gust triar i no et deixaran indiferents.