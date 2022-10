L'osonenc Lluc Crusellas ha guanyat aquest dilluns el prestigiós concurs internacional World Chocolate Masters després de tres dies de proves a París i s’ha convertit en el millor mestre xocolater del món. S'ha imposat entre els candidats de 17 països més. Crusellas era el representant estatal i feia prop d'un any que es preparava per aquest repte. Crusellas, de Santa Eulàlia de Riuprimer, és el cap de pastisseria d'El Carme, de Vic, que pertany al grup Pavic. El consistori ha fet una convocatòria aquesta tarda a la Casa de Cultura per seguir la final en directe i donar-li suport.

Els aspirants han concursat durant tres dies a París. Van haver de superar dues proves per dia amb l'elaboració d'una escultura gran, petita, postres, bombó, snack i petit four. Només els deu millors van passar a l'última ronda i entre ells hi havia Lluc Crusellas, que finalment ha estat el guanyador. Entre les peces que ha portat a la competició, destaca un elefant en la categoria d'escultura gran de 3 metres d'alt feta amb uns 200 kg de xocolata. Fa uns dies va avançar que s'inspirava en la natura i la conscienciació sobre el medi ambient, uns valors als quals se sent molt identificat. Crusellas es va convertir el novembre de l’any passat en el millor xocolater estatal al World Chocolate Masters (WCM). La gran fita, però, era competir a la final que s’ha celebrat aquests dies a París on hi ha concursat pastissers de 18 països.