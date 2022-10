Regió7 et proposa un seguit de plans culturals per als pròxims 22 i 23 d'octubre. Els Embarrats de Sant Joan de Vilatorrada, l'Ecoviure de Manresa o la Festa de la Tardor de Súria són algunes de les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana a la Catalunya central.

Fires i festes

CABRIANES

Baixa la tapa-Cabrianes Oktoberfest - Dissabte, a les 12.30 h, vermut musical a la plaça de la Vinya amb el grup Mel i Caiena i degustacions de cerveses artesanes del Bages i vins Viva la Vita!. A les 14 h, dinar popular. Menú: 2 fajitas, natxos amb guacamole, postres i una consumició. Preu: 10 euros. Opció vegetariana. Cal inscriure’s al formulari @baixalatapa a Instagram. A les 16 h, quinto a la plaça. A les 18 h, concert amb Boys Damm! Entrada gratuïta. Servei de barra tot el dia.

IGUALADA

Primera concentració de microcotxes - Dissabte, de 9 a 14 h, davant del taller Marcel Claramunt (avinguda Països Catalans, 28 nau 3), trobada de microcotxes històrics dels anys 30 als anys 70, per celebrar el centenari dels Tallers Claramunt.

Festes del Pilar del barri de la Font Vella -Diumenge, a les 7 h, sortida des de la plaça del Rei, de la 33a Pescada sorpresa: excursió sorpresa de cloenda de les Festes del Pilar. Inscripcions: 699 96 34 91 (Marta Torras).

MANRESA

Ecoviure - Divendres, a les 21 h, a l’auditori de la Plana de l’Om, projecció de la pel·lícula Oro blanco, amb la col·laboració de Cineclub Manresa. Dissabte i diumenge, de 10 a 20 h, al passeig Pere II i a la plaça de Crist Rei, fira mercat de productes i serveis per a un món més sostenible.

5è Stalow Fest, festival de cultura urbana de Manresa -Dissabte, al skatepark del Congost. A les 11 h, campionat de Catalunya de Beatbox organitzat per Beatcat, exhibició de grafiti organitzada per Murs Plàstics i classe oberta de skate a càrrec de Stalow Academy. Des del migdia i fins a les 17 h, programació de concerts hip hop i música electrònica. A les 17 h, competició de rap modalitat freestyle i trobada de skaters d’arreu de Catalunya per a les competicions de Game of skate i Best Tricks. Al capvespre, més concerts hip hop i música electrònica. Entrada lliure i grattuïta. Organització: Associació Stalow Manresa.

SANT JOAN DE VILATORRADA

Embarrats -Avui, a partir de les 18.30 h, al pati de la ludoteca de Cal Gallifa, envelat-taverna amb Les Vilatukades. De 18.30 a 00 h, al pati de la Xemeneia de Cal Gallifa, visites de cine al cor de les fàbriques. Itinerari guiat amb 10 escenes teatralitzades per l’espai industrial del segle XIX.

SÚRIA

Festa de la Tardor -Dissabte, a les 19 h, al parc municipal Macary i Viader, inici de la Fira de la Cervesa i DJ. Amb la presència de les cerveses La Pirata, Hoppit, Greny i Guineu. A les 21 h, sopar amb foodtrucks, parades de restauració local i DJ. De 22 a 03 h, concert amb The Bokillas, Banda Neon i Cristian Hoock. També es farà, dissabte i diumenge, al parc municipal Macary i Viader, el torneig solidari de pàdel de tardor a càrrec de Súria Lluita. Més informacó i inscripcions: www.pulpopadelcom. Organització de la Festa de la Tardor: Ajuntament de Súria, Casal de Joves i Súria Lluita.

Música

MANRESA

Espai Ànima -Divendres, a les 20 h, a la sala gòtica de l’hospital de Sant Andreu, sessió del cicle que uneix Música i Salut. Concert d’Ölivia Musyk, duo format per Clàudia Balletbó, veu; i Isabel Archs, violí i piano. Han articulat la seva música a partir del dol i la pèrdua. Aportació: 10 euros. Es recomana reservar a manresaespaianima@gmail.com.

Lildami -Dissabte, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Concert del raper, que presenta un àlbum conceptual amb temes sobre la vida, l’amor i el desamor. Entrades: 15, 12 i 10 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

El Sielu (Valldaura, 1) -Divendres, a la sala Hits, Iska @iskamusicdj. Dissabte, a la sala Hits, Iska @iskamusicdj + Rutxo. A la sala Techno, Iska @iskamusicdj.

Stroika (av. dels Dolors, 17) -Divendres, a les 00 h, 12è aniversari Stroika amb especial Las Vegas, animació, ambientació i premis. Entrada gratuïta abans de les 02 h mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma). Entrada a taquilla. Informació: www.stroika.cat. Dissabte, a les 22 h, concert de Queen Forever, grup de tribut a Queen amb una acurada caracterització i posada en escena. Retorna a la Stroika al cap d’un any. Entrades: 24 euros, anticipades; i 27 euros, a taquilla. A la venda a www.stroika.cat. A les 00 h, Stroika Sessions amb Warsaw. Entrada gratuïta abans de les 02 h mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma). Entrada a taquilla. Informació: www.stroika.cat.

Xavier Ricarte -Diumenge, a les 12 h, al teatre Conservatori. Concert el pianista manresà, que proposa un viatge per la música i els paisatges d’Europa. En el marc del cicle ¾ de Música. Entrades: 6 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Anna Ferrer -Diumenge, a les 19 h, a la sala Els Carlins. En el marc del circuit d’arts escèniquees Tarima, concert de la cantautora menorquina, amb el seu treballa Parenòstic. Entrades: 10 euros preu mínim i 12 euros preu òptim. A la venda a entrades.elscarlins.cat.

BERGA

«Poemari per a acordió» -Dissabte, a les 20 h, a la Sala Casino del Teatre Municipal. La Companyia MINIMíssimA presenta un projecte creat amb textos propis musicats amb l’acordió diatònic. Entrada gratuïta. Organització: Berguedana de Folklore Total.

Cantada d’havaneres i cançó de taverna -Diumenge, a les 18 h, al Teatre Municipal. Concert a càrrec del grup Port Bo, en la seva cita anual amb la Fundació Privada Tutelar del Berguedà. Entrada amb taquilla inversa.

CALAF

Sommeliers -Dissabte, a les 19.30 h, al Casino de Calaf. Concert del grup format per cinc noies: violí, violoncel, piano, clarinet i veu. Presentaran el seu tercer disc, amb temes propis. Entrades: 15 euros, i 12 euros per als socis. A la venda a entrapolis.com i reserves al 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep).

IGUALADA

Músiques de Butxaca -Divendres, a les 21 h, a l’escenari del Teatre Municipal Ateneu. Actuació del trio de la saxofonista Roser Monforte, que presentarà el treball Landscape Songs. Entrada gratuïta. El públic pot prendre un refresc mentre escolta música.

Nits de jazz -Divendres, com cada tercer divendres de mes, a les 22.30 h, al casal popular El Foment (Rambla de Sant Isidre, 14), jam session amb alumnes i professors de l’Escola-Conservatori Municipal de Música d’Igualada. És oberta a tots els músics que vulguin participar-hi. Gratuït.

MASQUEFA

Gaman Ensemble -Diumenge, a les 18 h, a la sala polivalent de la Fàbrica Rogelio Rojo. En el marc del cicle Masquefa sona bé 2022, concert de la formació nascuda fa tres anys al Conservatoire National Supérieur du Musique et de Danse de París on es troben quatre joves saxofonistes espanyols apassionats per la música de cambra.

MOIÀ

Joventuts Musicals de Moià -Dissabte, a les 18 h, a l’auditori Sant Josep. Concert del 9è cicle de Joves Talents Maria Vilardell Viñas, a càrrec de Miguel Bonal, viola da gamba, amb un repertori titulat Del silenci a l’emoció. Entrades: 5 euros. Gratuït per als socis.

SANT MARTÍ D’ALBARS

Intrús. Jazz pel forat del pany -Dissabte, a les 17 h, a l’església. Actuació del duet de saxofonistes que formen Cristina Miguel Martínez i Marcel·lí Bayer, que presentaran el disc Transcendit Terram. A cada concert se sortejarà un lot de productes locals de l’associació Lluçanès a Taula. Entrades: 6 euros (menors de 12 anys gratuït) a la web www.llucanes.cat/entrades, o a taquilla el mateix dia del concert amb un cost a de 8 euros (menors de 12 anys gratuït). Organització: Escola de Música i Arts del Lluçanès i del Consorci del Lluçanès.

SOLSONA

Eduard Gener -Dissabte, a les 21 h, al Teatre Comarcal de Solsona, el cantautor solsoní presentarà el seu cinquè disc, Swing de comarques, darrere del piano de cua blanc, amb Toni Vilaprinyó al baix, Andreu Moreno a la bateria, i Montserrat Isanta als cors. Entrades: 10 euros. A la venda a entradessolsones.com.