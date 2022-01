'Sálvame’ es renova. La renovació del magazín de Telecinco per intentar superar la greu crisi de continguts i audiència en la qual es troba immers, anunciada aquest dimecres en exclusiva per aquest portal, es posarà en marxa de manera imminent.

Com a primera mesura, la cadena i La fábrica de la tele han tancat el fitxatge de Terelu Campos, que torna al magazín de Telecinco després d’anys d’enfrontament. I no ho farà com a col·laboradora, sinó per presentar amb María Patiño l’inici del magazín, segons ha conegut en exclusiva Yotele.

Segons la informació a la qual ha tingut accés aquest portal, les dues es posaran al capdavant de ‘Sálvame Limón’, que tindrà un nou format en el qual donaran pas a diferents vídeos amb les últimes notícies del cor, amb grans dosis d’ironia i sentit de l’humor, com en els millors temps d’‘Aquí hay tomate’.

Es pot destacar que María Patiño va substituir Terelu Campos com a presentadora substituta de ‘Sábado Deluxe’, quan l’actual col·laboradora de ‘Viva la vida’ es va prendre uns mesos de descans i al tornar es va trobar que Mediaset l’havia rellevat.

D’aquesta manera, la filla de María Teresa Campos enterra la destral de guerra amb La fábrica de la tele després de la seva traumàtica sortida de ‘Sálvame’ i posa fi a gairebé 3 anys d’enfrontament amb la cúpula de la productora del programa.

Telecinco ha demanat a La fábrica de la tele una reformatació de Sálvame, que travessa una de les crisis de continguts i audiència més greus de la seva història.