RTVE es queda sense un altre programa musical a la seva programació. La hora musa, espai d’actuacions en directe presentat per Maika Makovski, ha anunciat a través del seu compte oficial de Twitter que no tornarà a La 2 de TVE amb una tercera temporada, que estava esperant gravar: «No hi haurà resurrecció». «Després de l’aturada de la covid (però amb intencions de reprendre en gran part aquest 2022) no ha estat possible iniciar la tan anhelada tercera temporada. Ens sap molt de greu, gairebé més que a vosaltres... però és el que hi ha», ha assegurat el programa en un dels tuits del fil que ha penjat a Twitter per anunciar aquesta notícia.