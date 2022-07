Coincidint amb els mesos d’estiu, TV3 renova a partir d’avui bona part de la seva graella. Entre les novetats destacades hi ha l’emissió d’una edició estival del magazín de tardes Tot es mou. L’actriu i comunicadora Sara Loscos, coneguda per programes com Ànima o sèries com Temps de silenci, es posarà a partir d’avui a les 18 h al capdavant d’un format renovat que tindrà uns quants reporters i col·laboradors. Segons detalla en un comunicat la cadena pública, Tot es mou estiu recorrerà el territori per ensenyar «tot el que passi per tot el país». Actualitat cultural i social i tots els temes relacionats amb l’època d’estiu tindran cabuda al magazín.