Ja han passat més de tres anys des que es va emetre el controvertit final de Juego de tronos, però la tirada de la sèrie basada en la saga literària de George R. R. Martin continua molt present. I no només per la imminent estrena de la seva preqüela, La casa del dragón (House of the dragon), el 21 d’agost, sinó per la moda de posar el nom d’algun dels seus personatges als nounats. Time2play ha fet una estadística dels noms femenins més populars de la saga fantàstica segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), i l’any 2021 la xifra va a l’alça. Segons l’últim registre, de l’1 de gener del 2022, hi ha 1.168 persones a Espanya anomenades Arya, com l’aguerrida filla petita dels Stark. Fa anys que el nom és el preferit de la saga, en versió femenina.

El segueixen Danerys, amb 189 persones, i Khaleesi, amb 38, que fa també referència al nom de la Mare de Dracs. Les edats mitjanes d’aquestes nenes oscil·len entre els 3 i els 4 anys. El més curiós és que, malgrat l’impactant final de la sèrie, sembla que hi ha fans acèrrims de la reina Targaryen que va interpretar Emilia Clarke. Des del 2019, any en què va finalitzar la sèrie de HBO, han nascut a Espanya vuit nadons Khaleesi i 53 nenes Daenerys. «El Senyor dels Anells» Una altra saga de fantasia que continua tenint tirada, malgrat que es va publicar per primera vegada als anys 50, és la d’ El Senyor dels Anells de J. R. R. Tolkien. Sobretot, pel gran èxit que van tenir les pel·lícules ambientades a la Terra Mitjana dirigides per Peter Jackson. A Espanya, actualment hi ha registrades 177 persones amb el nom d’una de les protagonistes, Arwen, amb una mitjana de 8,9 anys. Vuit d’elles, a més, nascudes després del 2020. Un altre dels personatges femenins és el de Galadriel, nom de 54 persones a Espanya, amb una mitjana de 15 anys. Però s’ha de tenir en compte que la moda podria repetir-se ara, amb l’estrena de La casa del dragón a HBO Max i El senyor dels anells: els anells de poder a Amazon Prime Video el 2 de setembre. Serà el nom de la princesa Rhaenyra la pròxima tendència?