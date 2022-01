Cada producte de Marvel té un segell propi que la fa diferent de les altres. La nova sèrie de l'estudi, ‘Moon Knight’ (Cavaller Lluna), serà la producció més fosca i segurament per això és entre els títols més esperats d’aquest any 2022 i una de les seves grans apostes. Aquest dilluns se n'ha difós el tràiler que ja permet veure com serà quan aterri a Disney+.

La plataforma té pensat presentar nous personatges durant aquest 2022 per afegir-los a l’Univers Cinematogràfic de Marvel, igual que ja anat fent durant el 2021 amb les sèries Wandavision, Loki i Falcon y el Soldado de Invierno. Ara és el torn de Moon Knight. I segons es pot veure al tràiler promet. La sèrie la dirigeix Mohamed Diab i està basada en l’obra original de Doug Moench i Don Perlin. I igual que Ojo de alcón o Falcon, tindrà sis episodis, amb una durada d’entre 40 i 50 minuts per capítol. El protagonista és Oscar Isaac (el vam poder veure fent de Poe Dameron a les tres últimes pel·lícules de Star Wars), que es posarà a la pell de Marc Spector, un personatge amb un trastorn d’identitat dissociatiu. Abraza el caos 🌙 Tráiler oficial de Caballero Luna, una serie de Marvel Studios. Disponible a partir del 30 de marzo solo en @DisneyPlusEs pic.twitter.com/eOduxoE7sb — Marvel España (@MarvelSpain) 18 de enero de 2022 El clip s'ha emès durant els “play-off’’ de la Lliga Nacional de Futbol Americà (NFL) a la cadena ABC i també s'ha penjat a xarxes socials com Twitter.