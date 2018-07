En el mateix quilòmetre de carretera on fa un mes i mig hi va haver un gran despreniment a la C-16, entre la Nou i Guardiola de Berguedà, un roc de la mida d'una pilota de futbol es va desprendre del talús amb la mala fortuna que va anar a impactar a sobre del conductor d'una furgoneta, un osonenc de 38 anys que va morir davant de la seva dona i la seva filla. Aquest és un territori amb esllavissaments sovintejats. Cada vegada que en publiquem un es fa evident que si algú hagués passat per aquell punt en aquell moment s'hauria fet molt mal. Però la llei de probabilitat fa que sigui molt difícil que es doni la coincidència, i els esllavissaments acostumen a passar sense conseqüències. Pretendre que no ha passat res com es fa normalment és profundament irresponsable. Tard o d'hora, la sort gira l'esquena i passa el que va passar a aquesta pobra família. Dir que no s'hi pot fer res és espolsar-se les mosques. Sí que es pot. Els talussos es poden sanejar. Es pot prevenir. Cada víctima que hi ha és responsabilitat de l'administració que hauria hagut d'evitar-ho i no ho ha fet.