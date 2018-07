Juliol de tanques

Manresa viu un juliol d'obres al carrer. Intervencions en alguns serveis, com l'aigua, reasfaltats en alguns trams, millores de voreres. Segur que tot és necessari i segur que ara és la millor època per intervenir ja que coincideix amb un període de menys pressió de la circulació sobre alguns dels carrers. La necessitat i la idoneïtat de la data, però, no haurien de fer perdre de vista que totes les millores que es puguin programar han de dur afegida la pretensió de facilitar la convivència amb els usuaris de les vies afectades. A la zona de la carretera de Vic de Manresa, de la Ben Plantada als Dolors, i d'aquesta artèria fins a la Sagrada Família, aquesta convivència ha quedat qüestionada. Les intervencions urbanístiques i de serveis que es fan en aquests moments s'han sumat als canvis de trànsit de fa pocs mesos, arran de les obres de la rotonda de la Ben Plantada i de la seva obertura a la circulació. Canviar sobre el canvi pot confondre el conductor.