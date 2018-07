Mémora, que lidera un grup empresarial, està aixecant el primer crematori de Manresa. Ha estat un procés de gestació molt lent, tant, com ràpida és ara l'execució del projecte. Salvats els obstacles del procés administratiu, el ferro i el formigó són els protagonistes de la construcció d'un nou edifici que disposarà de crematori, sales de vetlla, de cerimònies i bar. Manresa, si no hi ha res de nou, tindrà el crematori primer que Sant Fruitós de Bages, municipi que també té en tramitació administrativa la construcció d'un crematori, i que va ser justament la causa de les presses de les empreses funeràries instal·lades a la capital del Bages. A final d'any, Manresa tindrà el servei en marxa si es compleixen els terminis previstos. Avui, el crematori ja és un servei per a moltes famílies que es decanten per aquesta opció més que no pas per enterrar els difunts en caixes i nínxols. Com a servei, doncs, el que caldrà és que, encara que sigui des de la iniciativa privada, el nou equipament faci la funció per a la qual es crea.