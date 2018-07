Oberts a l'estiu

Per cinquè any consecutiu, al Bages i al Moianès hi haurà un total de cinc centres oberts –serveis d'atenció a infants i adolescents en situació de risc d'exclusió social– que continuaran actius durant l'estiu. En total un centenar d'infants hi gaudiran d'activitats i, no menys important, hi tindran garantits dos àpats saludables al dia (esmorzar i dinar). Una mesura que es va implantar el 2014 com a excepcionalitat (aquests centres treballen amb els infants i joves en període lectiu) i que, de moment, s'ha hagut de mantenir i fer créixer. Una realitat que té cara i creu. La creu és que posa de manifest que els efectes de la crisi continuen colpejant la part més feble de la societat. Hi ha famílies que no tenen prou recursos per garantir un desenvolupament prou estable als seus fills i filles i aquest és un greu dèficit social. La cara de la moneda és constatar que aquesta mateixa societat encara té prou capacitat de reacció per mirar de minimitzar aquests impactes, i professionals d'enorme vàlua.