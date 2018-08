coloms controlats

Els coloms són uns animals entranyables, però a les ciutats constitueixen un problema sanitari de primer ordre, raó per la qual els ajuntaments responsables en controlen la població amb caceres regulars. A Manresa s'ha fet així durant anys. Tanmateix, grups animalistes amb el suport dels col·legis d'advocats de Catalunya estan combatent certes formes de cacera que consideren cruels, una campanya que a Manresa es va concretar en una demanda del Col·legi contra el municipi. El govern de PDECAT i ERC va decidir aturar les caceres, de manera que la població no ha estat controlada des de fa nous mesos, va creixent i cada cop hi ha més queixes veïnals. Caldria preguntar-se per què el govern va cedir tan fàcilment a la pressió, i caldria preguntar-se, també, per què no ha reprès la feina ni amb aquell procediment ni amb cap altre. No sembla que uns animals que generen problemes sanitaris i dels quals hi ha una població descontrolada hagin de tenir prioritat sobre la salut pública, però, en tot cas, l'Ajuntament ha de trobar la manera d'aturar-ne la proliferació de forma legal i efectiva.