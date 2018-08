PAGAR VINT EUROS PER TREBALLAR

Els veïns del Bages que cada dia han d'anar a treballar a Barcelona estan resignats, de tota la vida, a haver de perdre moltes hores en els desplaçaments, tant si ho fan en tren com si ho fan per carretera, que teòricament hauria de ser la via més ràpida. Tenim, de fet, una autopista directa, la C-16, que connecta Manresa amb la Via Augusta de Barcelona en menys de tres quarts d'hora. Tot i que aquest període de temps augmenta al matí, per les cues de Vallvidrera, també és cert que les alternatives gratuïtes, la C-55 i la C-58, condueixen igualment a accessos col·lapsats de Barcelona. La C-16, doncs, en ser una autovia desdoblada, hauria de ser la via natural dels bagencs per accedir a Barcelona, tal com els anoiencs ho fan amb l'A-2 i els osonencs amb la C-17, tant l'una com l'altra autovies desdoblades gratuïtes.

Però, a l'hora de la veritat, només els bagencs que guanyen un bon sou a Barcelona es poden permetre el luxe d'anar i tornar cada dia fent el recorregut sencer per la C-16. Aquesta setmana, Regió7 es feia ressò d'un estudi que confirmava que la C-16 té els tres peatges més cars per quilòmetre de l'Estat, dos dels quals són els que es troben en el recorregut entre Manresa i Barcelona, a Castellbell i a Vallvidrera (el tercer peatge és l'inefable preu d'11,82 euros del túnel del Cadí).

El bagenc que cada dia per anar a treballar a Barcelona opti per passar per tots els peatges de la C-16 ha de pagar la mòdica xifra de 10 euros a l'anada i 10 euros a la tornada; és a dir, 20 al dia en total. El preu inclou la suma dels imports dels peatges de Castellbell, Sant Cugat i Vallvidrera. És cert que, fa un quant temps, els conductors que passen pel peatge de Castellbell a unes franges concretes del dia tenen descomptes del 50%. Però els que hi poden optar veuen reduït en 2,15 euros l'import del trajecte, amb la qual cosa el preu d'anar i tornar per tota la C-16 continua sent ben abusiu, de 14,65 euros en total.

Com que a molts bagencs no els surt a compte haver de pagar cada dia 15 o 20 euros per anar a treballar, la majoria es veu abocat a fer els trajectes lents i esgotadors de la C-58 o la C-55. Mentrestant, cap dels governs de la Generalitat no ha tingut mai fins ara la decència d'eliminar els peatges de la C-16, i l'únic que ha fet ha estat aplicar mesures per reduir l'accidentalitat de la C-55, però negant-se al desdoblament. Per tot plegat, ens aboquen a dues úniques opcions: si voleu anar a Barcelona, o us armeu de paciència, o perdeu una part del sou.