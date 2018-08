El mal a casa sempre és pitjor

Ara fa just un any, els nostres mòbils s´omplien d´imatges i vídeos esgarrifosos. Fa just un any una banda de joves terroristes atemptaven a Barcelona i hores més tard a Cambrils en un intent despietat de no donar per perdut del tot el pla que havien cosit maquiavèl·licament a les Cases d´Alcanar. Via WhatsApp els mòbils van començar a treure fum a partir de les cinc de la tarda amb imatges de l´atropellament a la Rambla. Es van fer virals a marxes forçades.

Però calia molt valor per no apartar la mirada. La teva Rambla, la teva Barcelona, la teva capital, la teva gran ciutat ferida de mort. Sempre hi ha qui instants després d´una tragèdia és conscient de la importància de les imatges per explicar al món què ha passat i té la gosadia de posar-se a gravar. Va ser el cas d´alguns dels vianants que eren a la Rambla en el moment precís dels fets i que van tenir la sort d´estar uns centímetres més enllà de la trajectòria mortal del vehicle. Els seus vídeos, fets amb molt estómac, van córrer ràpidament per les xarxes i sobretot per WhatsApp.

Sota l´ànsia d´informació que té la societat avui en dia, les descàrregues dels arxius es multiplicaven a la velocitat de la llum i el mateix passava amb les reproduccions. Tot plegat era una prova molt dolorosa del que estava passant i feia mal rebre aquestes imatges. Et traslladaven sense voler-ho a Barcelona, a la Rambla, i senties part de l´angoixa i el patiment de qui ho estava vivint en primera persona.

Potser també recordem amb dolor altres atemptats terroristes que han tingut lloc a Europa en els darrers anys: París el novembre del 2015 (van deixar 137 morts), Niça el juliol del 2016 (amb 85 morts) o Manchester el maig del 2017 (amb 22 víctimes) en són només uns quants exemples. Sembla, però, que costa més empatitzar amb el patiment d´aquells que no tenim tan a prop. Cada dia veiem centenars d´imatges que, si traslladéssim a Catalunya, a Barcelona, a la Rambla, probablement serien molt més punyents i ens farien apartar la mirada.

Segons dades del 2015, només a Iraq van morir 8.831 persones a causa d´atemptats terroristes; 6.208 van perdre la vida a Afganistan i 3.916 a Síria. Aquestes xifres disten molt, per sort nostra, de les europees. I també ocupen menys espai als mitjans de comunicació de casa. Sense conèixer-vos, però estic segura que als vostres mòbils no han arribat mai en massa, com va passar el 17-A, imatges d´atacs i víctimes de l´altra punta del món. I si fos així, llastimosament no farien tan mal com les de la Rambla.