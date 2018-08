El final de l'estiu és conegut perquè comencen la majoria de competicions de futbol d'arreu d'Europa. Els aficionats frissen per seguir els tornejos de LaLiga o LaLiga 2, o sigui, la Liga Santander o la Liga 123, que tenen el seu contrapunt a d'altres països amb la Premier League, la Bundesliga o la Serie A Tim. Totes precedeixen l'inici de les grans competicions continentals, com la UEFA Champions League o la UEFA Europa League, a la qual els jugadors arribaran després d'haver descansat unes quantes setmanes del desgast ocasionat per la seva participació a la Copa Mundial de la FIFA.



Poques setmanes després comencen els tornejos d'altres esports, com a Liga Endesa, la Liga ASOBAL, la Liga Nacional de Fútbol Sala o l'OK Liga. En aquests tornejos hi ha sempre equips favorits com el FC Barcelona Lassa, el FC Barcelona Lassa i el FC Barcelona Lassa, sense oblidar-nos del FC Barcelona Lassa. També de més modestos, com el Baxi Manresa. Aquest cap de setmana també es va iniciar la Vuelta, amb formacions favorites com el Movistar Team i l'Astana Pro Team i d'altres de no tan conegudes com el Team EF Education Fist-Drapac P/B Cannondale.



Ho heu entès tot bé? Doncs així és com volen que parlem als diaris els departaments de comunicació de lligues, clubs i entitats. Almenys és el que ens exigeixen als mitjans. Si em permeteu, jo seguiré escrivint de manera comprensible i usant algun sinònim de tant en tant. Per cert, és curiós que la lliga es digui Santander i que aquesta ciutat tingui l'equip a Segona B.