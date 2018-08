ELS SET PECATS VIRTUALS

Un ciutadà corrent, assidu a les xarxes socials, es tomba en una gandula d'una platja paradisíaca i treu d'una bossa la seva inseparable tauleta electrònica. En primer lloc, fa una esplèndida fotografia de la platja i la penja al seu compte d'Instagram. Hi afegeix tots els filtres possibles, perquè la platja aparegui més meravellosa del que ja és, i perquè la gent li aplaudeixi en forma de likes la seva traça fotogràfica. A continuació, es fa una selfie, somrient amb el mar brillant de fons, i la publica a Facebook, perquè tots els seus amics virtuals sàpiguen com n'és, d'afortunat. En aquell moment, arrufa el nas perquè, a prop d'ell, uns adolescents maleducats pertorben la tranquil·litat del lloc posant música reggaeton a tot drap. Malhumorat, obre Twitter i escriu un tuit queixant-se que aquesta platja ja no és el que era i que els adolescents cada cop són més insuportables. Descarregada la ira, comença a tenir gana i creu que és un bon moment per demanar el dinar. Obre el seu compte d'Uber Eats, busca els restaurants propers i demana que li portin una comanda de sushi. Mentre espera el menjar, es connecta a Tinder i comença a enviar missatges a dones connectades a la rodalia, amb l'esperança de poder quedar amb alguna d'elles cap al vespre i, amb una mica de sort, tenir una alegria. Quan rep el sushi, apaga Tinder, obre Netflix i, mentre dina, es mira un parell de capítols de la seva sèrie preferida. Fa una becaina de mitja hora i, en despertar-se, es disposa a marxar de la platja. Abans, però, té un últim desig: «Tant de bo pogués tenir aquest tipus de vida tot l'any!». Per això, es connecta de seguida a Linkedin i s'apunta a totes les ofertes de feina que li permetrien poder treballar molt menys que ara, i guanyar molt més.

Sense saber-ho, aquest individu ha comès, en poca estona i sense moure's de lloc, els set pecats capitals: la vanitat (a Instagram), l'enveja (a Facebook), la ira (a Twitter), la gola (a Uber Eats), la luxúria (a Tinder), la peresa (a Netflix) i l'avarícia (a Linkedin). Aquesta relació de pecats virtuals amb la seva corresponent xarxa ha aparegut escrita aquest estiu en un cartell de Porto, que s'ha difós viralment, com no podia ser de cap altra manera, per les mateixes xarxes pecadores.

L'home de la platja paradisíaca, finalment, aconsegueix quedar amb una dona que ha conegut a Tinder. Però la cita no té èxit i s'acomiaden al cap de mitja hora. Han descobert que no sabien què dir-se cara a cara. Ho provaran per WhatsApp.