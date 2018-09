El PP premia amb putes

Quina misèria moral i quin cinisme! A part d´un obvi masclisme. Doncs resulta que el ple de la Cámara de Madrid ha proclamat, no pas fa gaires dies, secretari general de la institució a un alt càrrec d´Esperanza Aguirre que, en el seu moment, es va fer famós per una frase –fastigosament masclista– del «caso espías». Aquest mal famós respon al nom d´Alejandro Halffter.

L´elecció d´aquest impresentable es va fer seguint el típic estil de tripijoc, escàndol i immoralitat del PP. El concurs va començar amb quatre candidats. Només se´ls va deixar una setmana per a la preparació... (sospitoset, si més no). Dos d´ells, en assabentar-se que Halffter seria sí o sí l´elegit, van declinar la seva participació. Només en va quedar un per mantenir, aparentment, les aparences. Perquè en l´època de glòria de les xarxes socials, la informació tendeix a esbombar-se (encara que tardi com les malifetes del Borbó).

El «caso espías» va tenir lloc el 2015 i no serà jutjat fins al febrer del 2019. El que dèiem de l´estil... En unes gravacions que van sortir publicades al diari El Mundo (entre ells també es devoren), es podia escoltar una conversa de Halffter –llavors viceconseller de Presidència i home de confiança de Francisco Granados (quin altre aquest!). Parlava amb uns guàrdies civils que estaven imputats en el cas i que acabaven de fer unes declaracions davant del jutge d´instrucció. Halffter els va dir, literalment, el següent: «Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas».

Dues barbaritats: el delicte de falsa declaració (perquè si no, no els hauria felicitat) i el doble delicte de premiar un delicte i fer-ho amb una conducta clarament immoral. I totalment masclista.

Un individu que té un alt càrrec en el govern d´un país, es pot permetre aquesta baixesa moral i tornar a ser elegit per a un altre càrrec important? Si ets del PP, sí! Potser per això té més votants (encara que ara també sigui dubtós) del compte. Perquè si treballen malament encara els va millor.

I si aquells guàrdies civils estimaven la seva dona? Com és que el tal Halffter va xerrar a raig pressuposant que per a tots, el tal premi, seria com una loteria? No em queda cap altre raonament que pensar que per a ell, un bolquet de putes és el premi màxim. Sento llàstima per la seva esposa.

Segons ell –ves què havia de dir– aquesta frase no la va pronunciar mai. I més pecatots: la va atribuir a una persona a la qual només coneixia de feia un dia. D´ara endavant, quan m´equivoqui, ja sé què he de fer: traspassar el meu delicte al qui passi per davant meu.

Total, que si ets del PP, masclista i reincident de pecatots pots aconseguir alts càrrecs d´aquells que a fi de mes ragen fort. En aquest cas 130.000 euros anuals.

I és que la immoralitat, sigui masclista o no, hauria d´estar severament castigada. Mai premiada.