La resposta de Junqueras i Romeva a Vilagrà

Hola, Laura,

Ara que som al cor del Bages, al bell mig de Catalunya, us sentim a prop i alhora increïblement tan lluny. Sentim l´escalf de la gent com mai, del nostre país, els anhels i els somnis, la set de justícia i la fam de llibertat. Som forts, hem après a ser forts i ens sentim forts, més forts que mai, i més determinats que mai en les nostres conviccions. No ens doblegaran.

Aprofiteu l´estiu, viviu la vida per nosaltres, sigueu positius i no us deixeu arrossegar per aquells que voldrien crear un clima d´enfrontament i divisió, pels que no suporten la solidaritat i reaccionen amb fúria contra la llibertat d´expressió i opinió. Per aquest motiu i no per cap altre han tancat la Carme Forcadell a la presó, per defensar que en un Parlament s´ha de poder parlar de tot, debatre sobre tot. La privació de llibertat de la presidenta Forcadell és una ignomínia democràtica amb majúscules. És el que mai passarà en el país que volem fer entre tots i totes.

Vindran dies difícils. No tindrem un judici just, sabem del cert que no el tindrem. Com no hem tingut una instrucció justa. A través nostre, pretenen escarmentar la societat catalana. I tant els és privar-nos de llibertat sense judici com atribuir-nos delictes inexistents que a Europa no veuen per enlloc. Som i serem un moviment pacífic que és just el que voldrien que deixéssim de ser. Per això han inventat proves i acusacions de tota mena. Curiosament, però, tanquen els ulls davant les agressions als carrers per senzillament dur un llaç groc. O hem de veure com diputats electes són amenaçats i vexats per agents uniformats com els ha passat al Josep Maria Jové i la Jenn Díaz. Com pot ser que aquí la justícia s´inhibeixi?

No us deixeu arrossegar per la indignació. Ens volen irats. I no els podem fer aquest regal. Sapiguem transformar la ràbia en amor i coratge. Teixim complicitats, defensem la democràcia, defensem que votar mai no serà un delicte en el país que volem, allarguem la mà a tothom. Hi ha bona gent arreu i necessitem seguir treballant per sumar i cohesionar la nostra societat.

Persevereu perquè nosaltres persistirem. Abans que nosaltres, altres han viscut la injustícia i la repressió, sovint en condicions molt més difícils. No ploreu per nosaltres, lluiteu cívicament i pacífica per la llibertat, de tots, del país sencer, amb un somriure sempre, amb energia. Sense estridències, sense crispació, amb el cap ben alt i ferm. Som la llavor de totes les victòries, no defallim. No hi ha presó per a tanta esperança. De vegades pot semblar que no arriba mai l´alba. Però sempre hi és per als que perseveren. Deia Nelson Mandela que tot sembla impossible fins que passa, fins que es fa.

Una immensa abraçada, Laura, que fem extensible a tots vosaltres, a tots i cadascun. Ens uneix, per damunt de tot, l´amor a la llibertat i la voluntat que aquest país sigui el que la majoria dels seus ciutadans vulguin. Us sentim a prop, avui som més forts.