Zona blava a Berga

L'Ajuntament de Berga, amb govern en minoria de la CUP, té marge per crear noves places de zona blava perquè així està provat en espais on encara no s'ha implantat aquesta forma d'aparcament de pagament. L'equip de Montserrat Venturós defensa que aquesta ampliació seria convenient, i augura que es podria fer realitat l'any que ve. En primer lloc, cal tenir present que el maig que ve hi ha eleccions municipals i, per tant, el que es pugui fer en la segona part de l'any estarà en mans de qui pugui formar govern. Dit això, si la CUP té intenció d'eliminar aparcament gratuït a la ciutat hauria de defensar-ho amb una bona argumentació. El fet és que la major part de la zona blava actual està ocupada menys de la meitat del temps. Per tant, hi ha places disponibles. Que la zona blava incrementa la rotació està demostrat, però també té molts altres efectes. Abans d'ampliar les actuals, de les quals ja n'hi ha mig miler, caldria un estudi, dades i alguna cosa més que intuïcions.