El futbol va al VAR

Aquesta setmana passada, la UEFA ha fet saber que la temporada que ve el videoarbitratge (VAR) també s'utilitzarà a la Lliga de Campions. El VAR, com tot en el futbol, té defensors i detractors. El que sembla clar és que la polèmica no es perd perquè encara hi ha, en l'arbitratge, massa decisions que es prenen segons la valoració que fa de l'acció l'àrbitre de torn (apreciació). Per als fores de joc, sobretot, s'ha d'admetre que el VAR serveix, i molt. Per a altres jugades ja no és tan clar el seu encert. En el partit entre el Barça i el Girona el VAR va expulsar el jugador blaugrana Lenglet per un suposat cop de colze a Pere Pons, quan la majoria de gent va apreciar en un primer moment una tapada fins i tot provocada pel gironí. Sí que en les repeticions es pot veure que el jugador francès aixeca el colze, però sembla més aviat per protegir-se; allò que dèiem de l'apreciació i segons el color a través del qual es mira. En tot cas, el que encara ningú no entén és com es decideix si actua el VAR o no, si l'àrbitre demana ajut o confia en el que ell ha vist. Hi ha partits en els quals jugades dubtoses no les valora el VAR i, en d'altres, accions que passen desapercebudes per a l'aficionat acaben amb decisions, a vegades, sorprenents. Sigui com sigui, només fa uns mesos de la utilització del que sembla que hauria de ser un bon servei al futbol, però malgrat això, i sortosament, el debat hi serà sempre. Poder debatre els dilluns les accions més polèmiques no es perdrà, allò que se'n diu la salsa del futbol.