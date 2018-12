Eslovènia en boca de tots

Quatre dels set polítics catalans que dormen a Lledoners estan en vaga de fam des dels primers dies de mes. El país, o la part del país que els fa suport, organitza una vaga de fam en cadena per tal de reforçar la protesta. Els grups actualment més radicals de la part independentista surten a tallar autopistes i aixecar barreres. Els assimilats a Vox, passegen sota protecció a Girona i Terrassa. Els de la revolta al carrer, s'hi encaren i s'encaren a la policia. I aquesta respon. Els assimilats a Vox, passegen i criden les consignes que volen sense por que cap jutge els mostri la Constitució. Els Mossos responen als grups radicals, i aquests, ensenyant ferides, els retreuen la violència repressiva. I el govern es divideix entre la Presidència i el departament d'Interior. I el president es reuneix a Eslovènia amb el president d'un estat. Nervis al centre. I el president diu que vol ser com els eslovens, que el camí que van fer és bo. Li falta dir que aquí ningú no vol violència, ni sang. Però no ho diu. I els que havien de trobar un nou argument per carregar contra l'independentisme ja el tenen. I caram, tornen a sortir tots els líders polítics amb escolta dels mitjans afins, alçant la veu, amenaçant amb el 155 altra vegada. I a Brussel·les fan missa d'independentistes (hi falta gent a l'hora de combregar). I Eslovènia, la bella Eslovènia, és en boca de tots.