Cautela a la caixa

El regidor Josep Maria Sala (PDeCAT) ha estat el responsable del pressupost de l'Ajuntament de Manresa durant els darrers 8 anys, que han coincidit amb una severa crisi econòmica i una etapa d'extremes dificultats econòmiques al consistori manresà. Si hi ha una paraula que defineix aquesta etapa que ell mateix ha anunciat que s'acaba el proper mes de maig, amb la nova convocatòria electoral, aquesta és cautela. Control i prudència en la despesa municipal i gestió dels finançaments i dels pagaments. Sala deixa la hisenda municipal més sanejada que quan va arribar i, per tant, l'Ajuntament de Manresa té més capacitat que fa vuit anys, però se'n va sense poder deixar gaires alegries als seus companys de consistori. Si bé és cert que Manresa tindrà per al 2019 el pressupost més alt de la dècada, costa trobar-hi alegries en les inversions de les regidories. És el pressupost més alt, però necessàriament contingut, per les hipoteques de l'increment en el capítol de personal, en el retorn del crèdit i en el pagament de sentències urbanístiques.