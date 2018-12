Franco pescava salmons

Ho he descobert llegint la carta que l'alcaldessa de Cubillas de Rueda, un petit poble de Lleó, ha enviat a la Fundació Francisco Franco. En la missiva, Agustina Álvarez Llamazares, del PP, ha ofert el cementiri del seu poble per acollir les restes del caudillo, un cop sigui exhumat del Valle de los Caídos. Un dels arguments que esgrimeix és que l'indret era molt freqüentat pel dictador, perquè, segons explica, solia anar-hi a pescar salmó, un peix que s'havia introduït als pantans i als rius de la zona. Lògicament, doncs, si Franco anava a Cubillas de Rueda a pescar-hi salmons, és del tot comprensible que sigui enterrat amb tots els honors en aquest municipi. No importa si era un dictador feixista i sanguinari. La qüestió és que pescava salmons. Un motiu prou de pes, per tant, perquè el PP no expulsi del partit l'alcaldessa, tot i ser descaradament franquista. Per què ho hauria de fer? Si és un partit que ha evitat nombroses vegades condemnar el franquisme i que s'oposa a l'exhumació del Valle. I que no té vergonya, igual que Cs, de pactar amb la ultradreta de Vox. I que es permet donar lliçons als demòcrates empresonats per motius polítics. I que demana un 155 indefinit a Catalunya sense motiu, que no seria cap altra cosa que el que ja va fer el pescador de salmons el 1939. Definitivament, no. El PP té massa motius per no actuar contra alcaldes franquistes.