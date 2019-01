Quan Ampans anava amb ampolles i papers

Avui que Ampans és una organització potent, que amb fidelitat als seus objectius fundacionals de fer costat als pares i mares de nens amb síndrome de Down funciona com una empresa amb centenars de treballadors ocupats en diverses branques professionals, des de la jardineria fins al comerç, a banda de la mateixa escola i l'activitat residencial; avui que les lleis i les administracions mostren una sensibilitat sempre millorable, però que ha progressat molt, cap a aquesta tasca i els seus beneficiaris; avui poden semblar estranyes algunes maneres d'aconseguir recursos que fa unes quantes dècades utilitzava aquella esforçada associació de famílies amb l'ajuda d'un gran nombre de voluntaris. I una de les activitats, que ja formava part del calendari anual dels manresans, era la «campanya de l'ampolla i el paper»: es demanava a tothom que guardés els diaris que llegís i les ampolles de cava que consumís durant les festes, i un diumenge de gener es posaven en marxa els camions i els col·laboradors i recorrien la ciutat carregant papers i ampolles perquè l'enitat els vengués a cal drapaire i així fes uns quants calerons per a la seva missió.