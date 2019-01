pactar a vilanova

La complicada aritmètica política de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, un municipi ja molt condicionat al principi del mandat per les batalles polítiques i personals dins dels partits locals, ha acabat portant el municipi a una situació de bloqueig que farà molt difícil que, fins a les noves eleccions, hi pugui haver un govern efectiu que pugui fer res més que mantenir rutinàriament el dia a dia. El grup IPV-VV ha trencat el pacte amb el PSC i ha deixat l'alcaldessa, Noemí Trucharte, en clara minoria i sense alternatives. El fet que les eleccions estiguin a tocar segurament deu haver influït en el fet que els fràgils equilibris existents hagin saltat pels aires. Sigui com sigui, amb la perspectiva imminent d'una campanya electoral, convé que totes les formacions facin una seriosa reflexió sobre com enfocar el proper mandat per tal que el poble sigui governable. L'alcaldessa en primer lloc, i també tota la resta, han de fer autocrítica i acceptar que, si no hi ha una majoria clara, cal desenvolupar una cultura del pacte i l'acord pel bé del poble. No és opcional. És obligat.