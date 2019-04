Ciutadans serà present a Berga a les eleccions municipals amb una llista encapçalada per un senyor nascut a Tànger i des de fa molts anys veí del Pont de Vilomara. L'únic contacte amb la ciutat és que hi va viure els anys setanta. La resta de membres de la candidatura serà de l'àrea metropolitana. Aquesta no és una pràctica nova ni atípica. Els partits busquen recollir vots arreu per si tenen la possibilitat remota de pescar algun regidor i perquè tot suma a l'hora de comptabilitzar a les diputacions i en els balanços finals. Això no vol dir que tinguin cap interès ni possibilitat de fer cap aportació a la gestió municipal o a la representativitat política a la ciutat. Les llistes de paracaigudistes com aquesta, i moltes altres que veurem dels partits sense presència territorial, són una enganyifa i els ciutadans tindran raons per considerar-les una presa de pèl. Sovint s'argumenta que és bo que tots els ciutadans tinguin la possibilitat de votar el seu partit preferit. Però aquestes seran unes eleccions locals. S'hi nomena gent per servir el municipi. Per a cap altra cosa.