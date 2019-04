Picaresca per totes bandes

La picaresca hi ha sigut tota la vida. N'hi ha que sorprenen, algunes perquè se sofistiquen i altres perquè segueixen sent ben tronades . I n'acabo de trobar dos exemples.

Els Mossos d'Esquadra han enxampat un conductor que portava la matrícula tapada amb cinta aïllant per no pagar el peatge de la C-16 de Sant Vicenç de Castellet i que no l'enxampessin. Cal? És cert que el peatge és força més car que el tros de cinta amb el qual va tapar la matrícula, però tanta pressa i tants pocs diners tenia el conductor per haver de passar per l'autopista de Manresa a Terrassa sense pagar? Què el movia a no passar per la C-55 i a ser tan tronat? El peatge és car, però cal aquest muntatge?

Una mica més espavilat semblava un venedor de permisos per vendre roses a Barcelona –uns permisos que eren gratuïts i que va fer tot un muntatge per aconseguir-los i després poder-los vendre (tot i que són intransferibles) a través d'Internet. És cert que el seu sistema era més sofisticat i no semblava tan bàsic, però al final també l'han acabat localitzant. Això sí, el seu enginy era més aguditzat que el del conductor, i si tot li hagués sortit bé, a la seva butxaca tindria uns 60.000 euros, bastant més del que pretenia estalviar-se el pobre conductor de la matrícula tapada.

Però aquest cop el sistema ha funcionat i cap dels dos ha aconseguit el que volia.