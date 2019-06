Ajudar els ancians

Els pisos assistits per a persones grans que la residència Mont Blanc projecta en una part de l'antic complex de l'Anònima, a Manresa, han generat interès de clients fins i tot abans que se signés la compra del terreny. És només un símptoma de la necessitat urgent que hi ha de disposar de recursos per a les persones grans que ja no poden ser completament autònomes. En el cas del projecte de la Mont Blanc es tracta d'oferir un espai residencial per a persones que només necessiten una mica d'ajuda per continuar fent la seva ajuda, i aquesta és una oferta que no existeix encara a Manresa. Però hi ha la mateixa demanda de residències convencionals per a persones amb dependència. Qualsevol que hagi passat per l'experiència d'haver de solucionar una situació vital complicada d'un familiar ancià sap que trobar un lloc adequat i assumible per a una família amb recursos econòmics modestos resulta un calvari, i sovint acaba sent impossible. Poques coses generen tan patiment en una família. Poques coses exigeixen més una intervenció molt més decidida de l'administració pública.