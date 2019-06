El canvi d'etapa es veia als noms dels carrers

El ple municipal ordinari de Manresa del mes de juny va abordar, entre altres temes, sengles dictàmens per esborrar petjades franquistes del nomenclàtor. Es va aprocar el canvi de nom del col·legi Generalísimo Franco, que va recuperar l'original de Renaixença, «i l'inici dels tràmits per poder canviar els noms dels carrers i les places següents: Passejos de José Antonio i García Valiño, per Pere III, i amb això tot el Passeig queda unificat dins un mateix nom. El carrer Tercio Nuestra Señora de Montserrat recupera el nom tradicional de Les Piques. El de Francisco Morell toma a ser el popular Joc de la Pilota. El carrer Virgen del Pilar passa a ser novament el Cap del Rec. El carrer Juan Jorba Rius deixarà de dir-se així i recupera la denominació popular de Carrer Nou. La Plaza de Castor Calviño també recupera els seus orígens amb el nom de plaça del Pedregar. En aquest mateix dictamen hi van entrar els canvis de noms que ja havien estat anunciats, de l'Avenida del Caudillo per Muralla de Sant Francesc, de Sant Domènec i del Carme; Plaza de los Mártires per plaça Major; i Plaza del General Mola per Plana de I'Om».