Masclisme i religions

La immensa majoria de pràctiques i fenòmens aberrants que pateixen les dones al món no es podrien explicar sense el seu rerefons religiós.

Segons Rodolfo Leiva, moltes religions segueixen defensant la discriminació de la dona, li retallen els drets, li imposen una forta dependència dels marits i perseveren en pràctiques ancestrals com l'arranjament de matrimonis, l'ablació o lapidació per a dones adúlteres.

Si el món hagués lapidat tots els homes adúlters, les llevadores s'haurien quedat pràcticament sense feina. I amb les parets per enterrar-los vius, s'hauria pogut construir una altra muralla xinesa.

Entre la població africana, en nom de la religió, més de 100.000.000 de dones i nenes són víctimes de la mutilació genital per culpa d'un terrible concepte masclista: la dona no ha de gaudir del sexe. Però l'home, barra lliure!

El «sagrat» Alcorà dels musulmans porta incorporat de sèrie el patriarcat: «Els homes són superiors a les dones... les dones virtuoses són obedients i submises» I si no són fidels, l'home té l'obligació de castigar-les: «... les relegareu a llits a part, les assotareu...» I potser ho faran, tornant ells de nits de disbauxa putanera! Potser Al·là, quan va dictar aquests preceptes a Mahoma, ja tenia cataractes o algun dàtil corromput li enterbolia el cervell.

A les Sagrades Escriptures, les de l'estimar el pròxim com a tu mateix, sembla que s'exclogui les dones. Eva és la pecadora que carrega tota la culpa del pecat d'Adam. Perquè ell no hi va intervenir, en la seva decisió... També ens il·luminen sobre altres idees: «El naixement d'una filla és una pèrdua... l'home que agrada a Déu ha d'escapar de la dona... vaig trobar un home just entre mil però no vaig trobar una sola dona justa entre totes...». Mala fe!

Sant Agustí creia que «les dones són la porta del dimoni». I això que ell, durant la seva joventut –i per a disgust de la seva devota mare, santa Mònica–, quan va viure a Cartago, va portar una vida hedonista i va establir una relació amb una dona jove que va ser la seva concubina durant més de quinze anys i amb qui va tenir un fill.

La «Santa» Inquisició va cremar milers de dones –quan els feien nosa–, acusant-les de bruixes.

Tants segles d'abjectes pensaments són difícils de remuntar. Cal revisar totes les ideologies –religioses o no– que s'encapar-rin a perpetuar i perpetrar tals aberracions.

I és que, si es vol erradicar el masclisme –òbvia i urgent necessitat–, cal enterrar tots els amorals valors patriarcals i misògins que les religions han promulgat brandant, cínicament, la bandera d'una bondat inqüestionable.