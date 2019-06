Els veïns van decidir el nom del seu poble

Sant Jordi ja és Sant Jordi», deia el diari ara fa quaranta anys. El barri de cases noves construït al Berguedà per acollir els veïns de Sant Salvador de la Vedella, poble negat pel pantà de la Baells, estava pendent de batejar. I els mateixos veïns van decidir el nom. «La decisió fou adoptada després d'unes votacions efectuades a la Biblioteca de la Caixa en la qual hi participaren 394 persones dels 800 habitants que componen la seva població». De les nou del matí a les sis de la tarda del diumenge 24 de juny van estar obertes les urnes. El resultat va ser de 295 vots favorables al nom de Sant Jordi, 97 al de Sant Salvador i 2 en blanc. «Des que es construí la nova població i es col·locà un cartell indicatiu al peu de la carretera amb el nom de Sant Jordi; dèiem, hi havia polèmica entre els defensors de conservar el nom de la població coberta per les aigües i on havien viscut tota la vida (Sant Salvador) i els partidaris d'adoptar el nom de Sant Jordi, nom que rep d'una ermita romànica situada prop de la nova població». Les urnes van decidir. Mentrestant, les car-reteres encara parlaven de Cercs com «Serchs», com s'aprecia a la fotografia.