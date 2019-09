Dilluns passat, en l'acte de protesta per la detenció de nou joves independentistes acusats de terrorisme, rebel·lió i tinença d'armes, es van repartir dotzenes de xiulets entre la gentada. La xiuladissa va ser unànime i monumental cada vegada que s'esmentaven mots com repressió, justícia i llibertat. A continuació de l'acte de concentració, molts dels manifestants van continuar carretera avall fins a la caserna de la guàrdia civil, on, entre noves xiulades, la gent va entonar Els Segadors. No és difícil imaginar la crònica dels fets i el contingut dels informes elaborats pels agents de la secreta, que hi eren ben presents, així com la lectura per part dels alts responsables policials, polítics, judicials i mediàtics. Per començar, hauran fet notar que el xiulet és un instrument d'ús exclusiu dels agents de l'ordre. En conseqüència, usar-lo indegudament i públicament, a més a més de generar desordre acústic, pot qualificar-se d'usurpació de funcions. D'altra banda, l'espinguet dels xiulets recorda molt el xiulet que fan les metxes de les bombes una vegada enceses, de manera que, en l'acció de xiular tots alhora, s'hi pot endevinar un intent sinistre de revolta massiva i violenta. En algun moment de la concentració algú va taral·lejar, a cop de xiulet, un dels raps més incendiaris de Valtònyc, fet gravíssim que pot ser considerat com a enaltidor de terrorisme. Com a resultat de tot plegat, és probable que el gran jutge hagi dictaminat una ordre d'escorcoll de totes les cases de la ciutat per mirar d'intervenir els xiulets que s'hi amaguen i localitzar-ne la factura. Finalitzada l'operació, sembla que els xiulets van ser adquirits en un basar xinès (la policia encara no n'ha identificat el venedor, perquè tots li semblen clonats) i els únics xiulets confiscats han estat els dels àrbitres de futbol i de bàsquet, d'aquí que aquest diumenge els partits hauran de ser xiulats amb dos dits a la boca.