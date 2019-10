projecte a la tèrmica

Una empresa liderada per l'empresari manresà Lluís Basiana ha comprat la tèrmica de Cercs, tot un monument a la vella indústria, i planeja produir-hi electricitat cremant-hi residus industrials. L'operació té el vistiplau del govern de Cercs, crearia uns seixanta llocs de treball i calcula una inversió de 130 milions (inclòs el cost de la tèrmica, que no s'ha precisat), que s'aconseguiria amb finançament bancari. El projecte és una oportunitat per donar utilitat a un complex industrial en desús, crearia activitat econòmica i, suposadament, donaria sortida a uns residus que avui ocupen espai en abocadors. Tot molt plausible. Tanmateix, aquest horitzó ha de ser matisat per algunes incògnites que caldrà aclarir plenament: que la combustió no generi cap mena de contaminació en una comarca que ha iniciat una engrescadora progressió turística, i que el transport dels residus no comporti un impacte excessiu en cap sentit als accessos a Cercs. És, doncs, un projecte que guanyarà credibilitat a mesura que avanci i doni garanties. Fins i tot les bones idees han de ser demostrades.