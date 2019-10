Tsunami a Cercs

Els telèfon bullen i els whatsapp i les xarxes també. La notícia avançada per aquest diari que una empresa privada manresana preveu fer una planta d'incineració de residus industrials amb la reconversió de les velles instal·lacions de la central tèrmica de Cercs ha generat un autèntic tsunami. En poques hores, polítics d'ERC, de la CUP i entitats ecologistes locals i nacionals han muntat una plataforma en contra d'aquest projecte que proposa cremar 332.000 tones de residus industrials anuals per generar 225 milions de kW. S'hi oposen frontalment. Diuen que contaminarà, que és «una aberració». El primer projecte empresarial conegut que es posa damunt la taula des que la tèrmica va deixar de fumejar el 31 de desembre del 2011 ha topat amb una ferma oposició que s'està organitzant. A l'altre cantó de la balança, el govern de Cercs, que defensa la proposta perquè es crearan 160 llocs de treball amb una inversió de 130 milions d'euros, que el poble necessita. No cal dir que els promotors que ja hi han invertit diners comprant la central diuen que no contaminarà, que a Europa n'hi ha 400 com aquesta i que permetrà guanyar vida útil dels abocadors. El projecte és sensible, sens dubte, i ha fet sonar les alarmes als centres de decisió de Catalunya. Per als periodistes, és una mina de diamants, informativament parlant, és clar.