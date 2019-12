Una llista per celebrar el Regió7 número 100

El 4 de desembre del 1979 Regió7 va publicar el seu número cent i ho va commemorar publicant una llista amb 118 noms. I és que, com escrivia el llavors director Jordi Comellas Novell, «el servei que Regió7 ofereix periòdicament als seus lectors no hauria estat possible sense comptar amb la col·laboració de la nostra xarxa de corresponsals, dels nostres col·laboradors, dels nostres departaments d'administració i publicitat, dels tallers de fotocomposició i muntatge, als que tants de problemes els hem portat, dels tallers d'impressió, dels nostres anunciants, que van creixent dia a dia i, com no, dels nostres fidels lectors, que afortunadament també van creixent dia a dia. És per això doncs que, amb motiu del número 100, que cobreix una important fita en la curta història de Regió7, publiquem el nom de tots aquells que d'una manera o altra participen en l'elaboració del nostre periòdic, demanant excuses per anticipat si n'oblidem algun». Un total de 118 noms integraven aquella relació en la qual s'incloïen des dels membres del Consell d'Administració fins als treballadors de la rotativa de Barcelona que imprimia el diari.