Vergonya a Manresa

Quan encara ressonen a totes les televisions de l'Estat els ecos de la violació grupal de la fàbrica Vinyes, i cinc mesos després de la presumpta violació grupal en un pis ocupat del carrer Aiguader, dues noies més, una d'elles menor, haurien estat violades per dos adults en un pis ocupat del car-rer Hospital. És una xacra que Manresa no pot suportar. L'acumulació de casos a Manresa és una malaurada casualitat? És possible. Però en dos dels tres casos hi ha un element coincident: pisos ocupats que ja havien estat font de problemes. Naturalment, això no té res a veure amb la gent que busca un sostre on viure en pau, que són la immensa majoria dels qui ocupen pisos. Això té a veure amb què certes ocupacions problemàtiques que no es tallen a temps semblen convertir-se en caus que faciliten l'existència d'agressions sexuals. Si és així, aquest és un punt on policies i ajuntament poden intervenir. És urgent que ho facin. La violència masclista ha de ser erradicada liquidant la seva pròpia naturalesa abjecta. Però no s'aconseguirà demà. Mentrestant, cal prevenir actuant on sonen les alarmes.