sotragada a solsona

El Bisbat de Solsona va fer públic ahir que dos capellans de la diòcesi van abusar entre els anys cinquanta i setanta de vuit menors, tres dels quals ja són difunts, com els autors dels abusos. És una notícia que ja no sorprèn, vista la quantitat de casos de què anem tenint coneixement, però que produeix un profund malestar. Saber que a casa nostra, amb menors que podien ser els fills de qualsevol dels veïns de la diòcesi, es van produir fets repugnants que deuen haver marcat profundament les víctimes, resulta inquietant i corprenedor. En termes de confiança i reputació, el degoteig de casos és demolidor per a l'Església. Cal dir, també, que el bisbat que dirigeix Xavier Novell ha fet una tasca encomiable en prendre la iniciativa, crear una comissió d'investigació interna i fer públics aquests casos. Fins on sabem, la seva actitud ha estat digna d'elogi. No es pot dir el mateix de totes les diòcesis ni del conjunt de l'Església. Malgrat l'actitud exemplaritzant del Papa Francesc, encara hi ha massa reticències i manca una obertura total i incondicional per conèixer tota la veritat.