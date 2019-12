Transparència, on ets?

Un dels grans compromisos dels impulsors del procés independentista era el de la transparència, la claredat, en tot lloc i moment. Els nous temps requerien explicacions immediates i contundents. La república catalana venia per canviar-ho tot, sobretot els fons i les formes... bé, no tenim república, però semblaria que el compromís per la transparència hauria de ser real i efectiu. Doncs, no. Estem més a les fosques que mai. Veiem-ne alguns exemples.

Qui es fa càrrec de les despeses de la seu del Consell per la República, situada a Waterloo? Quin cost té el lloguer de l'edifici i el seu manteniment? De qui cobren i quant cobren els fugitius, instal·lats a Bèlgica i a Suïssa? Quin ha estat el cost de les despeses en assessorament i defensa jurídica dels empresonats i dels fugitius? Qui s'ha fet càrrec del pagament d'aquestes despeses?

És evident que podríem formular una dotzena més de preguntes sobre els moviments i actuacions de tots els fugitius, però m'agradaria que algú respongués les que figuren en el paràgraf anterior. Amb les respostes sabríem qui se'n fa responsable, i qui organitza i paga despeses tan elevades.

I si fem preguntes als impulsors directes del procés independentista, similars preguntes hem de fer a les entitats que des del primer moment es varen situar al capdavant de tot: ANC i Òmnium Cultural. Sorprèn el silenci de les dues entitats respecte dels ingressos i despeses, quan semblava que serien exemplars a l'hora de donar informació i documentació. Per què l'ANC no dona compte dels ingressos que ha tingut, any per any, des de la seva fundació? I per què no dona compte de les despeses, per cadascuna de les activitats que ha dut a terme? És que té alguna cosa per amagar?

Les mateixes preguntes es podem adreçar a Òmnium Cultural. Ingressos i despeses dels darrers 6 o 7 anys per comprovar la seva implicació, econòmicament, en el procés independentista. Sí, ja sé que poden dir que és informació interna, que no tenen per què donar-la públicament, però no deixaria de ser un exemple de transparència fer-ho, encara que no hi estiguin obligats.

I és que hi ha ombres profundes en tot l'entramat lligat al procés. També en l'àmbit parlamentari, com és el tema de les aportacions que rep cada grup parlamentari. En el cas de Junts x Catalunya, qui rep les aportacions, el PDeCAT? JuntsxCat? Estem parlant de xifres econòmiques importants, de manera que seria bo conèixer si van destinades al funcionament del grup parlamentari, o al pagament de despeses de Waterloo. Important saber-ho, perquè en un cas seria legal, en l'altre, no.

En resum, on és la transparència promesa? No l'hem vista per enlloc. Encara més, mai com ara hi havia hagut tanta foscor i desconeixement de les fonts de finançament de les diferents activitats polítiques. Qui finança la Crida? Qui finança els CDR? Qui finança l'AMI?... Que ningú s'estranyi que tanta foscor doni peu a les més variades i curioses teories sobre qui finança què i com. En qualsevol cas, el compromís de transparència ha quedat totalment incomplet per la realitat. I quan es reclama transparència als altres s'ha de començar, sempre, per donar exemple.