Postal nadalenca de Waterloo

Un fil espurnejant uneix com els grans d'un rosari Carles Puigdemont amb l'empresari defraudador José María Ruiz Mateos, els expolítics verds alemanys Benedikt Härlin i Michael Klöckner i els ultradretans francesos Jean-Marie Le Pen i Bruno Gollnisch. Uns voldrien que el fil fos indestructible, màgic. D'altres, trencadís, estèril.

Puigdemont, Ruiz Mateos, Härlin, Klöckner, Le Pen, Gollnisch i moltíssims d'altres tenen en comú haver sigut eurodiputats i encausats per la justícia dels seus països. Fa 35 anys, en l'època de Härlin i Klöchner, dos periodistes acusats i després condemnats per propaganda terrorista, l'Eurocambra solia ser reticent a concedir autorització per processar els seus parlamentaris. No la va concedir en el cas de Härlin i Klöchner. Una sàvia decisió: anys més tard la sentència condemnatòria va ser revocada per la mateixa justícia alemanya. Avui, la tendència és radicalment inversa: en l'anterior legislatura (2014-2019) l'Eurocambra va rebre 55 suplicatoris per jutjar altres tants parlamentaris i només en va denegar cinc.

L'advocat Gonzalo Boye, genuí estrateg de Waterloo, no només jurídic, també polític, explica que la seva jugada acabi com la de Härlin i Klöchner. Al refugi belga es xiuxiueja amb devota reverència aquests dos cognoms alemanys. La guàrdia pretoriana de Puigdemont ja fa mesos que està bolcada en la tasca d'intentar convèncer eurodiputats nacionalistes, organitzacions d'activistes i fins i tot membres dels grans grups de l'Eurocambra del rebuig del suplicatori de Puigdemont quan arribi.

Boye no s'abstenia, ja l'estiu passat, d'explicar la seva estratègia amb tots els ets i uts, tant a les illes com a la península. L'home de Waterloo pretén convertir la comissió de la Cambra encarregada de tramitar el suplicatori en una mena de tribunal polític on mirar de desacreditar l'Estat espa-nyol.

Nadal eufòric a Waterloo. Al refugi belga, el murmuri dels noms de Härlin i Klöchner ofega l'eco d'altres cognoms: Ruiz Mateos, Le Pen, Gollnisch... L'Eurocambra va accedir que tots fossin posats en mans de la justícia.