Buscant companys de viatge

És la versió catalana de l' impeachment. La inhabilitació del president Quim Torra és un nou cop que debilita un executiu que ja donava signes molt evidents de debilitat i és un pas que aboca Catalunya a unes eleccions. Aquest fet se suma a la decisió d'ERC s'abstenir-se a la investidura del socialista Pedro Sánchez i és l'avantsala que hi haurà una nova correlació de forces després que els republicans hagin constatat, pels inèdits esdeveniments polítics dels darrers anys, que a través de la via unilateral no s'assoleix la independència. L'actitud repressiva de l'Estat espanyol, amb els líders del procés a la presó, n'és la dura conseqüència. ERC no renuncia a la independència, però ara veu la necessitat de seguir una via més tàctica, que ja havia provat en el passat amb el tripartit, amb altres companys de viatge que no tenen el mateix objectiu polític a llarg termini, perquè ni el PSOE ni Podemos volen la independència de Catalunya, però amb els qui a curt o a mitjà termini poden aconseguir, per l'afinitat que tenen els partits d'esquerres, d'arribar a acords per reformar l'arquitectura de l'Estat. Potser així s'aconseguirà el dret a l'autodeterminació. En la democràcia que hem construït fa falta majories, i els republicans han après que només sumant a Catalunya no n'hi ha prou. Cal companys de viatge a fora.