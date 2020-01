Escoltar el Bages

Representants polítics i socials del Bages, autoritzats pel conjunt de les entitats municipals i cíviques de la comarca, es reuniran durant els propers dies, en tres trobades diferents, amb el conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet; el secretari general d'Economia, Albert Castellanos, i amb representants de Renfe i Adif. Portaran a la cartera peticions concretes de millora de les comunicacions del Bages tant per tren com per carretera, i aniran avalats per greuges objectius que pesen sobre les possibilitats de desenvolupament del Bages: la comunicació per tren amb l'àrea metropolitana no és competitiva i la de carretera es fa per una C-55 desbordada i per una autopista caríssima a la qual s'apliquen com a pedaç uns descomptes de què només pot gaudir qui disposa de sistemes de pagament automàtics, atès que l'opció gratuïta, Satelise, no és fiable. Els representants del Bages portaran propostes raonades, justes i argumentades, fruit de molts anys de donar-hi voltes i de rebre negatives. Que continuïn sent espolsades amb evasives serà inadmissible.