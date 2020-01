Per una vegada, un procediment judicial s'ha resolt amb gran celeritat. El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha conclòs que no hi ha motius per acusar d'estafa els joiers manresans Tous per les seves peces elaborades amb la tècnica d'electroforming', com afirmava l'entitat cordovesa Consujoya. Aquest col·lectiu, sospitosament connectat amb els joiers cordovesos als quals Tous havia denunciat dues vegades per plagi, pretenia que el fet que una part de la producció d'ossets de plata contingui al seu interior una peça de material sintètic constitueix una estafa. El jutge, com abans el Col·legi de Joiers i l'entitat que agrupa les empreses de joieria de l'Estat, ha determinat que és perfectament correcte sempre que es faci constar. Cal aplaudir la rapidesa, però cal remarcar que una acusació d'aquest calibre llançada contra una empresa tan notòria genera un inevitable impacte mediàtic i un dany a la reputació que és difícil de valorar i encara més difícil de reparar. Coses així poden fer perdre llocs de treball, per exemple, en aquest cas, al Bages. La competència que es basa a tacar amb insídia el nom del rival és joc brut, denunciable i lamentable.