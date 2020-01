El peatge del Cadí com a filtre positiu

L'any 2012 el Consell Comarcal de la Cerdanya va aprovar per unanimitat una moció que demanava a la Generalitat que no allargués la concessió del túnel del Cadí més enllà del 2023, data en què llavors expirava el contracte. L'objectiu d'aquella moció, en els moments àlgids de la crisi econòmica i l'aturada de la construcció, era propiciar, amb un túnel gratuït, un nou impuls al turisme i l'economia local. Moltes coses han canviat des d'aquell 2012 i aquella moció. D'entrada, la data límit de la concessió, fixada ara per a un molt llunyà 2037. De l'altra, el debat sobre la vigència dels peatges, el qual ja ha propiciat l'eliminació d'alguns dels més històrics del país. També ha canviat la situació econòmica de la Cerdanya, que veu com les grues de la construcció es tornen a aixecar, les segones residències es tornen a vendre sobre plànol i, novament, es produeixen fenòmens que afecten la població local com ara l'encariment dels lloguers fins a fer-los inabastables. Enmig d'aquest nou, o repetit, panorama, alguns experts en turisme apunten una altra perspectiva, en positiu, del que representa el peatge del túnel del Cadí, que plantegen com una bar-rera a la massificació. Així, els 12 euros del peatge podrien estar sent un fre a la massificació de la vall i la seva posterior desnaturalització, tal com li està passant a Girona.