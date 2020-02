aprofitar recursos

L'Ajuntament de Sallent i el Consell del Bages han arribat a un acord pel qual el consistori farà cessió gratuïta a l'ens comarcal de l'edifici del Centre d'Acollida Turística del Bages (CAT), situat al nucli miner de la Botjosa, perquè es converteixi en un centre explicatiu i de recepció del Geoparc de la Catalunya Central. Una entesa que permetrà assolir un doble benefici. D'una banda, que el Geoparc disposi d'un equipament des d'on pugui difondre i fer visibles d'un cop d'ull tots els atractius que aglutina, i que estan escampats per diferents punts del territori. Quan una proposta turística té més d'un punt d'atenció, és bo que el visitant tingui un centre de referència i que aquest li aporti un discurs i una visió de conjunt del que se li ofereix. I, d'altra banda, és positiu que per assolir aquest primer objectiu s'utilitzi un equipament, el CAT, construït (ara fa una dècada) amb recursos públics però que no va complir el seu objectiu i ha estat infrautilitzat. Està a punt, és cèntric i ben comunicat. Un bon exemple de col·laboració entre administracions i d'aprofitament de recursos.