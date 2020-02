El cercle viciós de Puigdemont

ACatalunya hi ha un punt de coincidència entre independentistes i constitucionalistes. Sí, n'hi ha un, i passa per sobre de la fractura social i de la incompetència governamental. ¿Què s'entén per incompetència governamental? Això: el 61,6% dels catalans considera que el Govern de Quim Torra no sap com resoldre els problemes, i només l'1,6% opina que els està resolent, segons el CEO de la Generalitat.

El punt de coincidència no és cap altre que l'embafament que produeix l'estancament. Les dues parts abominen la paràlisi, aspiren a avançar. En sentits oposats probablement, però avançar. Després d'un quinquenni en el qual tota l'energia social disponible ha sigut devorada sense clemència pel forat negre del procés, trobar una sortida no resulta senzill.

El forat negre del procés és l'embornal d'una era. Se n'ha anat canonada avall. Adeu, no tornarà. Tants anys després, la combinació del fracàs de l'independentisme unilateral i l'aritmètica electoral sorgida del 10-N dona una oportunitat al diàleg, a la política.

El PSOE i ERC negocien constrets per la desconfiança mútua i sota el foc de la dreta espanyola i la dreta independentista. Però als socialistes i els republicans els uneix un sentiment fort: el temor de la destrucció mútua assegurada. El seu fracàs podria fer caure l'esquerra i entregar el Govern a una coalició dretana desitjosa d'il·legalitzar l'independentisme i abolir l'autogovern català.

Els embats de la dreta espanyola contra una entesa PSOE-ERC tenen una lectura cristal·lina. No obstant això, no és tan senzill desxifrar la tasca de sapa de Puigdemont, Torra i els seus pretorians contra el diàleg. Puigdemont està en un cercle viciós. Necessita sabotejar l'entesa entre socialistes i republicans per provar de conservar la seva hegemonia electoral sobre ERC. Però alhora només l'èxit del diàleg podria oferir-li un bàlsam per a la seva complexa situació personal.

Aquest és el dilema de Puigdemont. Més enllà d'estratègies jurídiques de brillantor sobtada però vol incert, el compte enrere de l'expresident mai s'ha aturat.