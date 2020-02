un nom amb valor

La junta directiva del Club Natació Minorisa, encapçalada per Montse Gomariz i Jordi Serracanta, es va presentar a les eleccions amb la promesa de recuperar el nom de Club Natació Manresa, que es va perdre quan aquest va quedar en fallida pel forat econòmic generat mentre gestionava les piscines municipals. Ara, prescrit aquell trist episodi i sanejades les velles estructures, el club té el suport de la federació i del Govern català per fer realitat aquella promesa, que queda només pendent de ser referendada pels socis en assemblea. La previsió és que, malgrat el parèntesi del Minorisa, es pugui enllaçar directament amb la història iniciada el 1933 com un dels clubs pioners de la natació a Catalunya. Naturalment, l'assemblea és sobirana, però seria difícil d'entendre que es renunciés a recuperar un nom històric, honorat per grans figures olímpiques i que és un patrimoni manresà que té valor i que atorga valor, també, als que defensin els seus colors i el seu escut, que tindria tot el sentit restituir. La junta compleix el seu compromís i Manresa té l'oportunitat de revertir una pèrdua i recuperar patrimoni esportiu.