Recuperar el CN Manresa

Si tot va com sembla que ha d'anar, dimecres, la capital del Bages recuperarà el nom d'una de les seves entitats esportives més llorejades, i de la qual han sortit més esportistes olímpics, el Club Natació Manresa. Els socis del Club Natació Minorisa tenen l'oportunitat, amb els seus vots, de restituir la denominació original, que problemes econòmics insalvables vam fer que quedés diluïda entre el 2013 i el 2014 fins al punt d'haver-se de donar de baixa del registre d'entitats de la Generalitat. Durant aquests anys, des de la seva fundació el 2013, el Club Natació Minorisa ha fet el que ha pogut per mantenir vius, a Manresa, els esports aquàtics, bàsicament la natació i el waterpolo, però també el triatló i la natació artística. L'actual presidenta, Montse Gomariz, i la seva junta, molts dels seus components exesportistes, es van proposar a curt termini el canvi de nom. El Club Natació Manresa renaixerà però amb molt feina per fer per tornar a assemblar-se a la històrica entitat, tot un referent a la ciutat. Primer de tot caldrà una entesa amb Aigües de Manresa, que és qui gestiona actualment les piscines municipals, per disposar del que en l'argot s'anomena més làmina d'aigua i poder desenvolupar les activitats amb comoditat; això, lligat a una bona captació pe formar, des de la base, esportistes del màxim nivell possible en uns esports, això sí, molt sacrificats per als que els practiquen. Els suports econòmics també han de formar part de la revifalla d'una entitat amb uns 350 esportistes.